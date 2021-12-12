Глава Минобороны Украины обвинил Берлин в блокировке поставок оружия в страну

В Минобороны Украины обвинили Берлин в блокировке поставок оружия в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Алексей Резников заявил, что руководство Германии заблокировало поставку вооружения в страну через НАТО. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

По его словам, в ноябре Германия запретила закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.

Резников отметил, что Украина продолжит добиваться приобретения оружия в рамках соглашений с Соединенными Штатами Америки, Великобританией Литвой и Францией.

При этом журналист газеты отмечает, что мнение нового канцлера ФРГ Олафа Шольца по данному вопросу пока неизвестно.

Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник считает, что новый канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли одобрит поставку вооружения Украине. По мнению дипломата, глава правительства ФРГ займет в этом вопросе «железобетонную позицию», совпадающую с курсом кабинета министров Ангелы Меркель. Официальных объяснений в отказе продавать оружия Киев от предыдущего правительства Германии не получал, уточнил посол.