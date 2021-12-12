Канцлер Германии заявил о необходимости активировать «нормандский формат» для деэскалации на Украине

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что «нормандский формат» необходимо активировать для деэскалации на юго-востоке Украины.

По его словам, Европа дала понять, что недовольна происходящим в этом регионе. Для деэскалации необходимо использовать все возможности, отметил Шольц.

- К этому особенно относится нормандский формат, который должен использоваться и далее для хорошего сотрудничества как перспектива, как инструмент диалога. Жаль, что в последние годы не было достаточно прогресса, но речь должна идти о том, чтобы в будущем все активировать, — сказал он.

Шольц добавил, что данный вопрос обсудят в Совете Евросоюза.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за продолжение диалога с Россией по украинскому вопросу в «нормандском формате». Он также поприветствовал переговоры президентов РФ и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Джозефа Байдена. По его словам, важность диалога приобретает еще большую важность, когда напряжение возрастает. Столтенберг уточнил, что предложение альянса о беседе между странами НАТО и властями России остается в силе.