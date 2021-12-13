РБК: Минтранс планирует продолжить работу над проектом о QR-кодах на транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство транспорта РФ намерено продолжить проработку отдельных положений законопроекта о введении QR-кодов на транспорте.

Ведомство приняло решение о "целесообразности дальнейшей проработки отдельных положений законопроекта в сфере транспорта, предусматривающего внедрение сертификатов о вакцинации". Об этом пишет РБК со ссылкой на министерство.

- Минтранс провел работу по обсуждению проекта с депутатами профильного комитета Государственной думы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона, - рассказали в ведомстве.

Вечером 12 декабря спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в России законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. В своем телеграм-канале он написал, что вопрос о снятии данного проекта будет поставлен уже этот понедельник, 13 декабря, на Совете Государственной Думы.