Госдума будет дорабатывать закон о QR-кодах в общественных местах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фракция «Единая Россия» в Государственной думе намерена поддержать законопроект о введении QR-кодов в транспорте, если он будет доработан, сообщил журналистам лидер фракции Владимир Васильев.

«Проект по транспорту будет дорабатываться», – сказал он.

Как рассказал руководитель фракции ЕР в Госдуме, доработанный законопроект о QR-кодах в общественных местах планируется представить ко второму чтению. Тем временем глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сказал, что закон о QR-кодах в общественных местах не успеют принять в этом году, и перед вторым чтением он уйдет в рассылку на месяц.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения.

Напомним, в ноябре 2021 года правительство внесло в Госдуму проект закона об использовании QR-кодов о вакцинации во всех российских регионах. В случае если документ будет принят, то QR-код нужно будет предоставлять при использовании авиа и ж/д транспорта, а также посещении общественных мест.

Вице-премьр Татьяна Голикова заявила, что законпроект о QR-кодах не ограничивает права россиян.