Гинцбург допустил, что штамм коронавируса "омикрон" способен вытеснить "дельту" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что штамм коронавирусной инфекции "омикрон", может быть, вытеснит штамм "дельта".

По словам эксперта, подобные сообщения уже появляются, в том числе от исследователей в Южной Африке.

- Появляются сообщения, что в Южной Африке "омикрон" вытесняет ("дельту") и делает это довольно быстро. Поэтому все возможно, - спрогнозировал ученый. Его слова приводят РИА Новости.

Накануне он сообщал, что в Центре им. Гамалеи собрали конструкцию вакцины против нового штамма коронавируса, который получил название "омикрон" . А незадолго до этого, 9 декабря, Гинцбург говорил, что решение об адаптации вакцины "Спутник V" под "омикрон" будет принято примерно через две недели.

Также в скором времени специалисты планируют проверить эффективность российской вакцины "Спутник V" против "омикрона".