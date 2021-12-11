Столтенберг заявил, что НАТО не собирается идти на компромисс с Россией по поводу вступления Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не собирается идти на компромисс с Россией по вопросу вступления Украины в альянс.

«Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к альянсу», - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Йенс Столтенберг добавил, что НАТО «никогда не согласится с системой, в которой большие страны, такие как Россия, имеют сферы собственных интересов, чтобы они могли контролировать или решать, что малые страны могут делать». При этом он подчеркнул, что Генсек подчеркнул, что вопрос о членстве Украины в НАТО должны решать только сама Незалежная и страны – члены альянса, передает ТАСС.

Накануне МИД России предупредил об опасных последствиях втягивания Украины в в Североатлантический альянс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 21 октября, сказал, что Украина может и не вступить в НАТО, «а военное освоение территории уже идет».

«Это реально создает угрозу для Российской Федерации, и мы отдаем себе в этом отчет», - подчеркнул тогда глава государства.

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