Два человека погибли при взрыве подпольных пиротехнических мастерских в Мексике

В Мексике взорвались подпольные мастерские пиротехники. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

В Мексике взорвались несколько подпольных магазинов и мастерских, где изготавливали и продавали пиротехнику. Как пишет издание El Milenio, несколько взрывов прогремели друг за другом по цепочке.

Взрыв произошел в муниципалитете Тультепек в штате Мехико в субботу 12 декабря. Уничтожено пять пиротехнических мастерских. Сообщается о двоих погибших и 15 раненых. Все пострадавшие госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.

Подобные происшествия в Мексике не редкость. Так, в 2018 году на kp.ru сообщалось о серии взрывов на пиротехнической фабрике в этом же регионе. Тогда погибли 24 человека, еще 49 пострадали.

Годом ранее женщина погибла, когда взорвался нелегальный склад пороха.

В марте 2019 в Мексике взорвался рынок пиротехники в городе Чимальуакан. Сообщалось, что пламя поднималось над рынком на несколько десятков метров, а столб густого черного дыма был виден за несколько километров от места ЧП.