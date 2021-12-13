Долги россиян для списания по внесудебному банкротству превысили 2 млрд рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общая сумма долгов россиян, подлежащих списанию в рамках процедур внесудебного банкротства, превысила 2 млрд рублей.

Как сообщил заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов, около 6 тысяч россиян воспользовались процедурой внесудебного банкротства с момента ее появления в сентябре прошлого года по ноябрь текущего года. На сегодняшний день от долгов на 1,23 млрд рублей освободилось свыше 3,5 тысяч граждан, по оставшимся заявлениям еще не завершился шестимесячный срок, по истечении которого долги также будут списаны.

«По итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%», - приводит «Известия» слова замминистра.

Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин пояснил увеличение доли возбужденных процедур сокращением количества отказов. В «Федресурсе» также сообщили, что в завершенных процедурах средняя сумма долга составляет 351,4 тысячи рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2021 года число объявивших себя банкротами граждан в России возросло на 88 тысяч, что вдвое больше, чем с января по июнь прошлого года