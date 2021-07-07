В России число объявивших себя банкротами граждан возросло на 88 тысяч

Банкрот пустые карманы GLOBAL Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За первые шесть месяцев 2021 года число объявивших себя банкротами граждан в России возросло на 88 тысяч: это вдвое больше, чем с января по июнь прошлого года. Такие цифры приводятся в данных единого федерального реестра «Федресурс».

Увеличение числа россиян, которых суды признали несостоятельными, эксперты объясняют растущей информированностью населения о легальных способах списания финансовых обязательств, а также влиянием связанного с пандемией коронавируса кризиса. По прогнозам аналитиков, к концу года число банкротов может вырасти до 280 тысяч, сообщает газета «Известия».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 сентября прошлого года в России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве, позволяющий гражданам объявлять себя банкротами по упрощенной схеме, чтобы избавиться от долгов, которые человек просто не в состоянии выплатить. По новым правилам, достаточно только подать заявление в многофункциональный центр (МФЦ), причем ничего платить при этом не надо — потенциальный банкрот освобождается даже от госпошлины.

Однако воспользоваться такой возможностью начать свою финансовую жизнь «с нуля» можно только один раз, есть также несколько условий: в частности, общая сумма долгов должна быть не более 500 тысяч рублей, а у должника не должно быть никакого имущества или денег, на которые можно было бы наложить взыскание. Сведения проверяют работники МФЦ и кредиторы.