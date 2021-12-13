Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье13 декабря 2021 7:51

Голикова заявила, что законопроект о QR-кодах не ограничивает права россиян

Ранее стало известно о снятии с рассмотрения проекта закона о введении QR-кодов на транспорте
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Голикова заявила, что законопроект о QR-кодах не ограничивает права россиян

Голикова заявила, что законопроект о QR-кодах не ограничивает права россиян

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Законопроект о введении в России системы QR-кодов не предполагает какого-либо ограничения прав граждан, заявил в ходе выступления в Государственной думе председатель правительства страны Татьяна Голикова.

«Ни о каких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речь не идет. Речь идет о порядке оказания услуг, когда идет сильный эпидемиологический подъем и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости», – сказала вице-премьер.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения.

Напомним, в ноябре 2021 года правительство внесло в Госдуму проект закона об использовании QR-кодов о вакцинации во всех российских регионах. В случае если документ будет принят, то QR-код нужно будет предоставлять при использовании авиа и ж/д транспорта, а также посещении общественных мест.