Голикова заявила, что законопроект о QR-кодах не ограничивает права россиян Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Законопроект о введении в России системы QR-кодов не предполагает какого-либо ограничения прав граждан, заявил в ходе выступления в Государственной думе председатель правительства страны Татьяна Голикова.

«Ни о каких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речь не идет. Речь идет о порядке оказания услуг, когда идет сильный эпидемиологический подъем и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости», – сказала вице-премьер.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения.

Напомним, в ноябре 2021 года правительство внесло в Госдуму проект закона об использовании QR-кодов о вакцинации во всех российских регионах. В случае если документ будет принят, то QR-код нужно будет предоставлять при использовании авиа и ж/д транспорта, а также посещении общественных мест.