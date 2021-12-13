Голикова сообщила, что сертификаты о перенесенном коронавирусе будут выдавать по уровню антител

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сертификаты о перенесенной коронавирусной инфекции будут выдавать по уровню антител. Такое заявление в понедельник, 13 декабря, сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как пояснила вице-премьер, гражданам, по которым базах данных имеется информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года, и наличие антитела к коронавирусной инфекции, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год, а без ПЦР, но с имеющимся антителами документ выдадут на полгода. Голикова также отметила, что никто не будет мерить данные антитела с точки зрения их количества.

«Мы будем получать только результат да или нет. Соотносить эти данные по этому человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов и при совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ», - пояснила вице-премьер.

Как писал сайт kp.ru, Голикова также заявила, что законопроект о QR-кодах не ограничивает права россиян.