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Экономика13 декабря 2021 8:54

Курс турецкой лиры рекордно упал на старте торгов 13 декабря 2021

Курс турецкой валюты находится в районе 14,5 - 14,8 за доллар
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Курс турецкой лиры рекордно упал на старте торгов 13 декабря 2021

Курс турецкой лиры рекордно упал на старте торгов 13 декабря 2021

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На открытии торгов в понедельник, 13 декабря, турецкая лира в очередной раз рекордно упала, превысив планку 14 лир за доллар.

Как свидетельствуют данные начавшихся торгов, курс турецкой валюты находится в районе 14,5 - 14,8 за доллар.

На прошлой неделе биржа закрылась с курсом лиры 13,85 за доллар, а Центробанк Турции провел очередную валютную интервенцию в момент, когда валюта начала подходить к отметке 13,95 за доллар. Тем не менее, эффективно затормозить падение национальной валюты это не помогло.

За последние десять дней Центробанк Турции трижды вбрасывал доллары, однако это так и не переломило тренд на обесценивание лиры. Напомним, с начала этого года турецкая лира подешевела почти в два раза к доллару и евро, что стало одним из самых крупных падений стоимости этой валюты за последние годы. В январе 2021 года за один американский доллар давали порядка 7,3 лиры.

Как писал сайт kp.ru, на фоне рекордного обвала турецкой валюты в Турции прошли акции протеста с требованием отставки правительства.