Комитет Госдумы РФ поддержал введение пожизненного срока для педофилов-рецидивистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять проект закона, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов. Согласно предложенному документу, мерой наказания для ранее судимых за растление детей будет пожизненное заключение.

Кроме ужесточения наказания для рецидивистов, подобную меру пресечения предлагается ввести для тех, кто совершил подобное насилие впервые в отношении двух и более несовершеннолетних.

Предлагаемый на рассмотрение в Госдуму законопроект ранее был поддержан правительством страны. Авторами документа выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, депутаты Государственной думы Павел Крашенинников и Александр Хинштейн.

Поправки предполагается внести сразу в несколько статей Уголовного кодекса РФ, среди который «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».