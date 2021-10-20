Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию Фото: Shutterstock

Законопроект о введении пожизненного заключения для педофилов поддержан правительством России. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн.

«Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности», – написал депутат в своем Telegram-канале.

Хинштей отметил, что рассчитывает на рассмотрение законопроекта Госдумой в ближайшее время.

Напомним, ранее в Госдуму внесли проект закона о пожизненном сроке лишения свободы за педофилию. Пожизненное заключение будет грозить педофилам за совершение насилие над двумя и более несовершеннолетними. Кроме того, такое наказание предусматривается, когда преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями и за повторное преступление.

Как писал сайт kp.ru, Верховный суд РФ проект поддержал.

По данным Следственного комитета России ежегодно в стране оглашают приговоры 50 педофилам.