В России 12 декабря 2021 выявлено 29 558 случаев заражения коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Россия выявлено 29 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии в стране выросло до 10 046 454 человек.

Наибольшее число новых заражений зафиксировано в Москве, где за сутки заболели 2 894 человека. На втором месте количеству новых случаев Московская область – там инфицировались 1 999 человека, на третьем Санкт-Петербург – 1 968 новых пациентов.

Кроме того за сутки в Росси и от коронавируса умер 1 121 пациент, всего же от инфекции с начала пандемии скончались 290 604 человек. Полностью выздоровели от болезни за прошедшие 24 часа 36 446 человек. Общее число выздоровевших возросло до 8 709 964.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее в России было зафиксировано 29 929 случая заражения коронавирусной инфекцией.