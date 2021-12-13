Министр транспорта Литвы подал в отставку на фоне скандала с «Беларуськалием» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что в минувшие воскресенье, 12 декабря, подал заявление об отставке на фоне ситуации вокруг транзита удобрений белорусской компании «Беларуськалий».

«Вчера отправил [заявление], но вероятно, что регистрация будет сегодняшней датой», - приводит агентство BNS слова литовского министра

Напомним, в минувшую пятницу, 10 декабря, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что написал заявление об отставке из-за продолжающегося транзита белорусских грузов. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что транзит грузов из Белоруссии после введенных американских санкций негативно сказывается на репутации правительства прибалтийской республики.

При этом глава литовской государственной компании «Летувос гележинкеляй» Мантас Бартушка сообщил, что не остановит транзит калийных удобрений из Белоруссии, уточнив, что судебные иски «Беларуськалия» в ответ на остановку транзита грозят компании банкротством.