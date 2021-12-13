Правительство РФ выделит дополнительно 22 млрд рублей на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями

Михаил Мишустин рассказал о дополнительно выделяемых средствах на лечение тяжелобольных детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское правительство выделит дополнительные средства на поддержку детей, страдающих редкими тяжелыми заболеваниями. Об этом в понедельник 13 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Когда ребенку ставят серьезный диагноз, это настоящее испытание для семьи, в том числе и финансовое, ведь такие болезни требуют особенного лечения. И правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь», – сказал Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, речь идет о 22 млрд рублях, которые поступят в созданный по инициативе президента Владимира Путина фонд «Круг добра». При участии этого фона дорогостоящее лечение получили более тысячи детей.

104 млн из выделенных средств будет направлено на приобретение зарегистрированных в России лекарственных препаратов. Более 21,7 млрд рублей пойдет на оказание дорогостоящей медицинской помощи, в том числе на закупку лекарств, которые не зарегистрированы в России, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

Ранее на kp.ru сообщалось, что правительство России дополнительно выплатит родителям-одиночкам 14 миллиардов рублей, а на зарплату бюджетников дополнительно выделит 12 миллиардов рублей.