Ученые оценят эффективность российских вакцин против «омикрона» в ближайшие две недели

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что информация об эффективности российских вакцин от коронавирусной инфекции против «омикрона» появятся в ближайшие две недели.

- Наши ученые изучают этот штамм с точки зрения защитных свойств вакцин, которые зарегистрированы на территории РФ. И так же, как в других государствах, в ближайшие две недели дадут нам данные о том, насколько наши лекарственные препараты эффективны, — сообщила она на заседании фракции КПРФ.

По словам Голиковой сейчас предприняты меры для предотвращения распространения нового штамма. В частности, прибывшие из Южно-Африканской республики должны уходить на двухнедельный карантин. «Омикрон» выявлен у 10% прибывших из ЮАР, что говорит о высокой заразности штамма, отметила Голикова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции был выявлен в 63 странах мира. В информационном бюллетене организации говорится, что «по состоянию на 9 декабря 2021 года случаи заражения людей этим вариантом (коронавируса) были выявлены в 63 государствах всех шести регионов ВОЗ». Согласно предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может снижать эффективность вакцин, но при этом он менее опасен, чем «дельта».