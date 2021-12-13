Новым гендиректором VK стал Владимир Кириенко Фото: Антон ВАГАНОВ/ТАСС

Первый вице-президент компании «Ростелеком» Владимир Кириенко назначен новым генеральным директором интернет-холдинга VK. Его кандидатура был поддержана единогласно.

«Совет директоров VK Company Limited единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором VK (Россия). Решение вступает в силу немедленно. Владимир сменит на этом посту Бориса Добродеева, который в начале этого месяца после изменения акционерной структуры компании МФ Технологии заявил о намерении покинуть позицию генерального директора VK», – сообщается на сайте VK Group.

Сам Кириенко отметил, что новая должность возлагает на него большую ответственность, предполагающую внесение вклада в развитие экосистемы VK. По его мнению, продукты холдинга продолжат осваивать новые рынки и будут «расширять охват и вовлеченность пользователей». Как заявил новый гендиректор холдинга, VK обладает мощной платформой для дальнейшего роста.

Ранее пресс-служба VK объявила об уходе с поста гендиректор Бориса Добродеева.

Напомним, холдинг USM, принадлежавший Алишеру Усманову, продал пакет акций компании «МФ Технологии» группе «Согаз», выйдя из капитала VK, ранее называвшийся Mail.ru Group. В USM уточнили, что 45% акций «МФ Технологии» принадлежало холдингу через ПАО «Мегафон», а в результате сделки данный пакет акций в капитале VK Group был продан группе «Согаз» полностью.