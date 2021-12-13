В России зафиксирован самый низкий за последние годы уровень безработицы

Уровень безработицы в России снизился в октябре 2021 до 4,3% Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России уровень безработицы в октябре этого года упал до 4,3%, рассказала на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. По ее словам, этой самый низкий показатель за последние годы.

«Безработица за октябрь текущего года составила 4,3%. Можно сказать, что это практически за последние годы самый низкий показатель по безработице. И численность занятых граждан у нас сейчас 72,3 миллиона человек», – сказал замглавы Минтруда.

Как отметила, Мухтиярова, установленные президентом России Владимиром Путиным показатели по восстановлению занятости перевыполнены приблизительно на 400 тысяч занятых граждан.

Как писал сайт kp.ru, ранее Росстат сообщил, что россиян, которые живут за чертой бедности, по итогам III квартала 2021 года стало на 2,8 миллиона меньше. Теперь на территории России проживают 16 силлионов людей, считающихся бедными. Это 11% населения страны, уточнил Росстат.