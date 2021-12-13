Кремль: Путин с самого начала называл интересы людей приоритетом законопроекта о QR-кодах

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Владимир Путин изначально говорил о своей принципиальной позиции по законопроекту о QR-кодах на транспорте, называя приоритетом интересы людей. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов», - заявил представитель Кремля.

Песков также сообщил, что проект закона о введении QR-кодов на некоторых видах транспорта в данном виде не дает полной гарантии от негативных последствий, в связи с этим документ сняли с рассмотрения, но отметил, что работа над ним продолжается и власти «готовы дальше к очень скрупулезной работе».

«Стало ясно, что это очень сложный законопроект. На нынешней стадии гарантировать от негативных последствий очень сложно. Поэтому было принято такое решение - снять его с рассмотрения … так или иначе работа будет продолжаться», - заявил он.

Напомним, в ноябре правительство внесло в Госдуму РФ проект законов об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах во всех субъектах страны. В случае если документы будут приняты, то QR-код понадобится при использовании авиа и ж/д транспорта, а также посещении общественных мест.