Глава МИД Германии заявила, что её слова про "Северный поток - 2" связаны с решением регулятора Евросоюза Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пояснила свое заявлении о «несоответствии» газопровода «Северный поток – 2» праву Европейского Союза

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства заявила, что пока газопровод «не соответствует предписаниям» Европейского союза, также отметив, что для перекачки газа оператору трубопровода необходимо получить одобрение немецкого регулятора, а его не могут одобрить без соответствия энергетическим правилам Евросоюза.

Бербок отметила, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании Nord Sream 2 AG, поскольку для прохождения процедуры необходимо отвечать требованиям Третьего энергопакета Европейского союза, среди которых анбандлинг - необходимость разделения организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа.

«Есть чёткие требования европейского энергетического права в вопросе анбандлинга и в других конструкционных вопросах. Это было сделано еще несколько дней назад агентством», - заявила глава МИД ФРГ перед встречей министров иностранных дел Евросоюза, комментируя вопрос о том, кто признал проект не соответствующим правилам.