Замглавы МВД Украины уволен после скандала с проверкой документов на КПП в Донбассе Фото: кадр из видео

Правительство Украины приняло решение уволить заместителя министра внутренних дел страны Александра Гогилашвили после скандала, который он устроил на блокпосте в Донбассе.

«Кабинет министров уволил замглавы МВД Александра Гогилашвили», – передает «Интерфакс-Украина».

С требованием уволить Гогилашвили к правительству обратился президент Украины Владимир Зеленский, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 10 декабря, Гогилашвили устроил скандал у блокпоста на линии соприкосновения при въезде в Донецкую область. Автомобиль замминистра остановили для проверки документов, однако это ему не понравилось. Несмотря на требования полицейских остановиться, Гогилавшивили проехал еще несколько метров.

После инцидента министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предложил уволить своего заместителя. Свое предложение он адресова правительству страны.