Минздрав РФ продлил срок регистрации вакцин от коронавируса "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" до 1 января 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения России на год продлило срок действия регистрационных удостоверений вакцин от коронавирусной инфекций «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», разработанных научным центром «Вектор». Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в центре.

«Решением Минздрава России срок действия регистрационных удостоверений на оба препарата был продлен на один год - до 1 января 2023 года», - говорится в заявлении.

Препараты «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» были зарегистрированы 13 октября 2020 года и 26 августа 2021 года, соответственно. В соответствии с постановлением российского правительства от 3 апреля 2020 года № 441 все российские вакцины от коронавируса применялись в гражданском обороте на основе временных регистрационных удостоверений.

«Внесение необходимых изменений в регистрационные удостоверения вакцин "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" является важной вехой и подтверждением востребованности этих вакцин в условиях сохраняющейся заболеваемости», - отметил глава центра «Вектор» Ринат Максютов, который выразил надежду, что препараты центра «внесут существенный вклад в нормализацию эпидемиологической обстановки».

Напомним, накануне центр «Вектор» получил биоматериалы инфицированных новым штаммом «омикроном», однако эксперты отметили, что на исследование образцов нового штамма может уйти до двух месяцев.