Илон Маск стал Человеком года-2021 Time

Илон Маск Фото: REUTERS

Американский еженедельный журнал выбрал «Человеком года»-2021 предпринимателя, инженера, сооснователя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска. Об этом сообщил аккаунт издания в Twitter.

- Немногие люди оказали большее влияние, чем Илон Маска, на жизнь на Земле и, возможно, на жизнь за ее пределами. В 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым богатым примером масштабных перемен в нашем обществе, — объяснило свой выбор руководство издания.

Также журнал назвал Маска гибридом Томаса Эдисона, Эндрю Карнеги и Доктора Манхэттена из серии комиксов «Хранители».

Фото: Time

В конце октября 2021 года Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории по версии журнала Forbes. По оценкам издания, он владеет состоянием в 272,3 миллиарда долларов. Такого показателя он добился на фоне резкого роста стоимости акций компании Tesla - в понедельник их рост превысил 13%, что обеспечило для компании преодоление рыночной стоимости в 1 триллион долларов. из-за этого капитал Маска тоже вырос, причем более чем на 41 миллиард долларов всего за один день.

В 2020 году титул разделили два политика: президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис. Как уточняло издание, «Человеком года» американский лидер стал «за изменение американской истории». В Time напомнили, что каждый американский президент, начиная с Франклина Рузвельта, получал звание «Человек года». Но впервые его присвоили и вице-президенту. Пояснялось, что политический союз Камалы Харрис и Джо Байдена «несет посыл объединения».