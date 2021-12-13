В Госдуме допустили изменение сроков ревакцинации из-за новых штаммов коронавируса

В Государственной думе допустили изменение сроков ревакцинации из-за новых штаммов коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов допустил, что сроки повторной вакцинации будут изменены из-за новых штаммов коронавирусной инфекции.

Он напомнил, что сейчас Министерство здравоохранения рекомендует ревакцинироваться через шесть месяцев.

- Они (рекомендации) могут измениться, все зависит от того, как будет происходить течение дальнейшей пандемии, какие новые штаммы возникнут и будет ли эффективна наша вакцина против этих штаммов, — цитирует Леонова РИА Новости.

Напомним, за прошедшие сутки в Россия выявлено 29 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии в стране выросло до 10 046 454 человек. Наибольшее число новых заражений зафиксировано в Москве, где за сутки заболели 2 894 человека. На втором месте количеству новых случаев Московская область – там инфицировались 1 999 человека, на третьем Санкт-Петербург – 1 968 новых пациентов. Кроме того, за сутки в Росси и от коронавируса умер 1 121 пациент. Полностью выздоровели после болезни 36 446 человек.