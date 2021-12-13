Голикова назвала долю заболевших коронавирусом в России среди вакцинированных

В России среди вакцинированных коронавирусом заболевают 3,9% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Только 3,9% вакцинированных против коронавирусной инфекции заболевают им России, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время заседания в Государственной думе.

«Доля заболевших от общего количества вакцинированных составляет 3,9%», – сказал вице-премьер.

Повторное заражение коронавирусом в России зафиксировано у 0,74% привитых от COVID-19. По мнению Голиковой, такие показатели говорят в пользу решения продлить до года срок действия сертификатов переболевшего коронавирусом.

Как писал сайт kp.ru, в России новые сертификаты для переболевших коронавирусом в начали оформлять на год. Ранее с таким предложением выступила Голикова, объяснив, что это связано с низким процентом переболевших COVID-19.

Президент страны Владимир Путин поддержал предложение правительства страны продлить до одного года действие сертификата для переболевших коронавирусной инфекцией.

Напомним, на прошлой неделе коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ достиг более 55%.