Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг более 55% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 55,7%, сообщила заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова.

Как сообщила вице-премьер журналистам, полный курс вакцинации от коронавируса прошли 67 260 355 раз, первый компонент вакцины был введен 74 189 385 раз. Голикова отметила, что достигнуть коллективного иммунитета в 80% можно при условии вакцинации каждого гражданина России, не имеющего противопоказаний к прививке.

Напомним, неделю назад в России коллективный иммунитет составлял 53,7%.

Как писал сайт kp.ru, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы вакцинации от коронавируса в России растут, и это является хорошим прогностическим признаком. По ее словам, существующие и прогнозируемые мутации вируса несущественно влияют на эффективность российских вакцин от COVID-19.

Для достижения коллективного иммунитета в России нужно повторно привить 7,6 миллиона человек, заявляла Голикова.