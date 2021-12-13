Журнал Time признал «Героями года»-2021 разработчиков вакцин от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Американский журнал Time признал «Героями года»-2021 создателей препаратов от коронавирусной инфекции.

В частности, издание выделило иммунолога Киззмекию Корбетт, замдиректора американского регулятора CDC Барни Грэма, биохимика из Венгрии Каталин Карико и американца Дрю Вайсмана, которые занимаются разработками технологии мРНК.

- Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман достигли прорыва исключительной важности, представив инновационную и высокоэффектиную базу вакцины, основанную на мРНК, что повлияет на наше здоровье и благополучие далеко за рамками этой пандемии, — прокомментировал свой выбор журнал.

Фото: Time

Ранее Time выбрал «Человеком года»-2021 предпринимателя, инженера, сооснователя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска. Свой выбор издание объяснило тем, что бизнесмен оказал наибольшее влияние на жизнь на Земле и за ее пределами. В 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, «самым богатым примером масштабных перемен в нашем обществе», отметил Time. Также журнал назвал Маска гибридом Томаса Эдисона, Эндрю Карнеги и Доктора Манхэттена из серии комиксов «Хранители».