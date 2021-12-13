В МИД Украины назвали необоснованым упрек о зарубежных активах СССР

На Украине назвали необоснованными слова Путина о зарубежных активах СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что Незалежная не вернула РФ иностранные активы СССР.

Ранее Путин рассказал, что в 90-е годы Россия набрала много долгов. В 1993 году Москва решила вернуть все долги Советского Союза за все бывшие союзные республики. Власти РФ рассчитывали, что после этого республики отдадут зарубежное имущество СССР. Однако не все выполнили это обязательство, отметил Путин и сообщил, что среди таких государств есть Украина.

Николенко в разговоре с агентством Укринформ отметил, что раздел советского имущества регулируется Договор о правопреемстве по внешнему госдолгу и активам Советского Союза от 1991 года. Согласно документу, доля Украины в общей сумме долгов и имущества СССР составляет 16,37%. В 1994 году российские и украинские подписали соглашение о нулевом варианте, согласно которому РФ должна была выплатить украинскую долю по состоянию на 1 декабря 1991 года. Как сообщил Николенко, Москва якобы игнорировала запросы Киева предоставить данные о сумме украинских активов, из-за чего соглашение 1994 года так и не вступило в силу.