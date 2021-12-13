Песков заявил, что выдача сертификата привитым иностранными вакцинами не означает признание этих вакцин в РФ

Дмитрий Песков заявил, что выдача сертификатов тем, кто вакцинировался иностранным препаратом, не означает автоматического признания этих препаратов в РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выдачу сертификата россиянам, привившимся иностранными вакцинами, прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам Пескова, если граждане РФ, привитые иностранной вакциной, получают сертификат о вакцинации, то не означает автоматического признания в России вакцины, которой был привит человек.

Песков отметил, что в данном случае решающее значение имеет наличие в крови вакцинированного антител к COVID-19.

«На Западе их обычно не меряют, это у нас более продвинутая такая диагностическая система», - приводит Интерфакс слова Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря президента, РФ продолжает взаимную работу по признанию вакцин с западными странами.

В то же время Татьяна Голикова рассказала, что после 1 января 2022 года переболевшим будут выдавать сертификаты по результатам анализов, если у них будут антитела.

Также на kp.ru сообщалось, что в Госдуме РФ допускают изменение сроков ревакцинации из-за новых штаммов.