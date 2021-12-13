Привитые зарубежными вакцинами от коронавируса россияне смогут получить сертификат на «Госуслугах» с декабря 2021 года

Татьяна Голикова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что привитые зарубежными вакцинами от коронавирусной инфекции граждане РФ смогут получить сертификат на портале «Госуслуги» с декабря 2021 года.

По ее словам, это касается и тех россиян, которые переболели коронавирусом, но не обращались в медицинские учреждения. В данном случае рассматривались два варианта. Первый — когда человек узнал о положительном тесте, но не пошел к врачу. Второй — россиянин не знал о своей болезни.

Голикова уточнила, что уже в декабре будет завершена работы над технической готовностью портала выдавать сертификаты таким гражданам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что граждане РФ, привитые иностранной вакциной, получают сертификат о вакцинации, то не означает автоматического признания в России вакцины, которой был привит человек. Песков отметил, что в данном случае решающее значение имеет наличие в крови вакцинированного антител к COVID-19. По словам пресс-секретаря президента, РФ продолжает работу по взаимному признанию вакцин с западными странами.