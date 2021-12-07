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Политика7 декабря 2021 20:09

Путин обозначил заинтересованность России в гарантиях, исключающих расширение НАТО в восточном направлении

Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Путин обозначил заинтересованность России в гарантиях, исключающих расширение НАТО в восточном направлении

Путин обозначил заинтересованность России в гарантиях, исключающих расширение НАТО в восточном направлении

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на переговорах с американским лидером Джо Байденом обозначил, что РФ заинтересована в гарантиях, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

- Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с РФ государствах ударных наступательных систем вооружений, - говорится в сообщении на сайте Кремля.