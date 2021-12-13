Власти Киева начали проверку бомбоубежищ в городе

В Киеве начали проверку бомбоубежищ в городе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы Киевской городской администрации по муниципальной безопасности Андрей Крищенко сообщил, что в столице Украины началась проверка бомбоубежищ.

- Это старые еще советские конструкции, которые преимущественно были на каких-то крупных предприятиях. Там есть инфраструктура, они хорошо укреплены и рассчитаны на множество людей. Такие объекты мы проверили. Многие из них, к сожалению, в частной собственности, — сообщил он в интервью изданию «Бабель».

Крищенко добавил, что часть бомбоубежищ отремонтированы, по остальным «остаются вопросы». Кроме того, со следующей недели в Киеве проверят систему оповещения горожан и информируют людей о том, что нужно делать после сигнала тревоги.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что руководство Германии заблокировало поставку вооружения в страну через НАТО. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times. По его словам, в ноябре Германия запретила закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. Резников отметил, что Украина продолжит добиваться приобретения оружия в рамках соглашений с Соединенными Штатами Америки, Великобританией Литвой и Францией. При этом журналист газеты отмечал, что мнение нового канцлера ФРГ Олафа Шольца по данному вопросу пока неизвестно.