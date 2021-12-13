Путин заявил, что военное "освоение" Украины странами НАТО угрожает России

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО сегодня активно "осваивают" территорию Украины. Эти действия, подчеркнул российский лидер, угрожают безопасности страны.

Об этом Владимир Путин сообщил в разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Детали их переговоров раскрыла пресс-служба Кремля.

"Подчеркнуто, что все это происходит на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 13 декабря, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. D ходе общения Джонсон заявил Путину, что любые дестабилизирующие действия со стороны России будут стратегической ошибкой. С другой стороны, как пишет Кремль, российский лидер призвал незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток.