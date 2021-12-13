Причина смерти Сергея Соловьева: у режиссера были проблемы с сердцем

Режиссер фильма "Асса", народный артист России Сергей Соловьев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Причина смерти Сергея Соловьева, советского режиссера, снявшего легендарный фильм "Асса", может крыться в болезни сердца. О том, что он испытывал соответствующие проблемы со здоровьем, рассказали в пресс-службе Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК), где Соловьев был руководителем режиссерской и актерской мастерской.

"Да, умер сегодня, были проблемы с сердцем", - приводит слова инсайдера Агентство городских новостей "Москва".

Режиссер Сергей Соловьев умер в понедельник, 13 декабря, на 77 году жизни. Как писал сайт kp.ru, тело культурного деятеля было найдено в его квартире в центре Москвы. Официальная причина смерти пока не раскрывалась. Также на данный момент неизвестно, когда и где можно будет проводить в последний путь легендарного режиссера.