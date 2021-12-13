Индекс Мосбиржи упал ниже 3600 пунктов впервые с 4 мая 2021 года

Последний раз индекс Мосбиржи опускался ниже 3 600 пунктов 4 мая 2021 года Фото: Тимур ХАНОВ

Индекс Мосбиржи в вечернюю сессию понедельника, 13 декабря, опустился ниже 3600 пунктов. Это произошло впервые с мая 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи - это основной индикатор российского фондового рынка, который рассчитывается в рублях. Состав индекса и вес акций в нем пересматривается каждые несколько месяцев.

В понедельник, 13 декабря, к 21:51 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на уровне 3 603 пункта. Таким образом, он потерял 4,2% от своих значений.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор филиала БКС Мир Инвестиций, финансовый аналитик Никита Демидов оценил перспективы рубля до конца 2021 года. Аналитик прогнозирует, что если на российский рынок придут западные инвесторы, то отечественная валюта покажет очень хорошие результаты.