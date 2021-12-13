Небензя раскритиковал проект резолюции СБ ООН по климату и безопасности

Постоянный представитель России при СБ ООН Василий Небензя Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при Совете безопасности ООН Василий Небензя раскритиковал проект резолюции по климату и безопасности. Его внесли на голосование Ирландия и Нигер, хотя изначально он не был окончательно согласован со всеми членами Совета.

Как сообщил Небензя, Россия выступает против принятия резолюции.

"Мы возражаем против создания нового направления работы Совета, которое утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью. Как мы уже говорили, для нас такой подход неприемлем", – цитирует Небензю РЕН ТВ.

Если резолюция будет принята, Совбез ООН может призвать бороться с проблемами изменения климата в ущерб решению других вопросов, считает Небензя.

Как ранее писал сайт kp.ru, несколько российских дипломатов не смогли принять участие в сессии Рабочей группы открытого состава по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. Мероприятие проходит под эгидой ООН.