Российским дипломатам не дали визы США для мероприятий ООН

Мария Захарова подтвердила, что несколько российских дипломатов получили отказ в визах США. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько российских дипломатов не смогли принять участие в сессии Рабочей группы открытого состава по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. Мероприятие проходит под эгидой ООН. Оно открылось 13 декабря в Нью-Йорке.

Российским дипломатам отказали в выдаче виз США, и делегации РФ пришлось участвовать в сессии в усеченном составе.

Информацию о том, что дипломатам из России отказано в выдаче американских виз, подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Информацию подтверждаем», - сказала Захарова ТАСС.

Ранее на kp.ru рассказывалось о подобном дипломатическом скандале в 2019 году. Тогда в выдаче американских виз было отказано членам российской делегации ООН, которые должны были принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда же российского дипломата не пустили в Чехию. Недружественный жест Чехия объяснила соображениями безопасности.