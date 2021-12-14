Псаки заявила, что США изучают отправку военных в Европу из-за Украины Фото: REUTERS

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что Соединеные Штаты изучают возможность отправки своих военных на территорию Восточной Европы в случае обострения ситуации из-за Украины. Об этом она сообщила во время своего выступления на брифинге для журналистов.

- Если вы посмотрите на 2014 год, то многие из стран-партнеров по НАТО просили поддержки, просили увеличить (военное) присутствие или же просили дополнительного ротационного развертывания (войск). Конечно, такая возможность находится на столе, на случай, если российская сторона надумает вторгнуться на Украину, - сказала Псаки.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад перебрасывает на Украину боевиков под видом инструкторов. Кроме того, Киев заключил с Западом многомиллионные контракты на поставку вооружения, отметила она.