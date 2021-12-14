Россияне поделились планами об отгулах в новогодние каникулы

9% россиян планируют продлить новогодние каникулы за счет отгулов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скоро новогодние каникулы, которые в 2022 году продлятся с 1 по 9 января. На работу россияне выйдут 10 числа, но не все готовы вернуться к труду в это время. Как показывает опрос сервиса по поиску работы SuperJob, многие задумываются о том, чтобы продлить каникулы.

9% россиян поделились, что собираются взять отгулы, чтобы приплюсовать их к каникулам. Кто-то рассматривает вариант продлить отдых в январе, а кто-то начать его пораньше в декабре. Кстати, в этом году 31 декабря было решено сделать выходным днем.

Дополнительные дни к каникулам респонденты намерены взять из отпуска. Такими планами делятся 80% опрошенных. В основном это молодые люди до 34 лет - таковых 15%.

Примечательно, что желание увеличить каникулы напрямую связано с доходом респондентов. Чем выше заработок, тем меньше человек намерен отдыхать. Среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей, дополнительные каникулы намерены устроить 12% респондентов. В категории с доходом от 50 до 79 тысяч рублей таких 9%. А среди тех, чей заработок превосходит 80 тысяч рублей - 8%, сообщают «Новые известия».

Кстати, треть россиян оказалась не в курсе того, что 31 декабря официально является выходным днем, сообщает ФАН.

И это не удивительно, за предпраздничной суетой легко не заметить какие-то новости. Многие уже погрузились в круговерть подготовки к главной ночи года, предстоящим корпоративам. Опросы показывают, что только 44 процента россиян не раздражает происходящая вокруг суета, а вот остальных поиск подарков, готовка и покупка продуктов, поздравления коллег изрядно нервирует, сообщает "Российская газета".