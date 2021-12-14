Инфекционист Поздняков заявил о безопасности совмещения разных вакцины от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что вакцины против коронавирусной инфекции от разных производителей имеют один и тот же механизм воздействия на организм человека. Именно поэтому, по его мнению, их комбинация безопасна.

- Вакцинация разными производителями возможна. Все дело в том, что все производители в качестве антигена используют один и тот же белок – S-белок. Да, нужно понимать, что разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип вакцинации остается тем же – защита организма от вируса, - рассказал Поздняков РИА Новости.

Эксперт также добавил, что в организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса".

Напомним, сейчас в России создали уже несколько вакцин от коронавиурсной инфекции. все они прошли необходимые испытания, где показали свою эффективность и безопасность.