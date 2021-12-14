Илон Маск объявил о старте программы по переработке углекислого газа в топливо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания SpaceX приступила к реализации специальной программы по выводу двуокиси углерода из атмосферы Земли. Об этом сообщил глава компании, американский предприниматель Илон Маск.

По его словам, теперь компания намерена в дальнейшем перерабатывать углекислоту в ракетное топливо. К тому же, по мнению изобретателя, данный проект также будет актуален при полетах на Марс.

- Марсу тоже пригодится, - написал он в посте в Twitter.

Накануне сообщалось, что американский еженедельный журнал Time выбрал «Человеком года»-2021 предпринимателя, инженера, сооснователя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска.

В конце октября 2021 года Маск был признан самым богатым человеком в мировой истории по версии журнала Forbes. По оценкам издания, он владеет состоянием в 272,3 миллиарда долларов.