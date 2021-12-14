Украинский генерал призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади Фото: REUTERS

Бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк призвал украинского лидера Владимир Зеленского прекратить мечтать о "танках на Красной площади”.

По его мнению, думать об этом весьма опасно. С таким предупреждением он выступил в эфире телеканала "Наш".

- Я тоже считаю себя патриотом Украины и понимаю, где опасность. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдемся по Красной площади", - сказал генерал.

Вовк также добавил, что при текущем положении Зеленском не стоит рассчитывать, что его примет президент России Владимир Путин.

Напомним, сейчас все чаще украинская сторона и западные страны выражают обеспокоенность из-за приписываемых России “планах вторжения” на Украину. Что касается российской позиции по данному вопросу, то в Кремле неоднократно заявляли, что РФ не намерена ни на кого нападать и не представляет угрозы для соседей.