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В мире14 декабря 2021 3:44

На Украине сочли неэффективным отключение России от SWIFT

Он напомнил, что исключение кого-либо из участников системы невозможно по желанию одной стороны соглашения
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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На Украине сочли неэффективным отключение России от SWIFT

На Украине сочли неэффективным отключение России от SWIFT

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский экономист Александр Хмелевский заявил, что угрозы США отключить Россию от международной межбанковской системы платежей SWIFT из-за рисков "вторжения" РФ на Украину бессмысленны.

По мнению эксперта, исключение кого-либо из участников системы невозможно по желанию только одной стороны. К тому же после совместного решения стран Европейского союза только банковское объединение в праве пойти на такой шаг. Об этом экономист рассказал изданию "Факты".

Хмелевский добавил, что отключение РФ от SWIFT экономически невыгодно, поскольку российские банки платят немалые членские взносы.

- Например, для этого может использоваться интернет-банкинг, который в последние годы стал довольно популярным. То есть в случае отключения российских банков от SWIFT они очень быстро перейдут на другие каналы связи и будут продолжать осуществлять международные платежи, - рассказал специалист.

Ране сообщалось, что Европарламент предложил отключить Россию от системы платежей Swift, а также отказаться от нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине".