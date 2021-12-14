На Москву 13 декабря 2021 обрушился сильнейший за 32 года снегопад

В Москве выпало 20% месячной нормы осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве за минувшие сутки, 13 декабря, выпала пятая часть месячной нормы осадков, что является рекордным снегопадом для этого дня в столице за последние 32 года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Москву обрушились самые сильные в сезоне снегопады! Такого снегопада в этот день в Москве не было 32 года! ... Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков, в центре города, на Балчуге - 11 мм, в Тушино – 10 мм.», - написал синоптик в своем Instagram.

Таким образом на Москву за сутки выпало 20 процентов от месячной нормы осадков, составляющей 56 миллиметров. Как отметил Тишковец, больше всего снега зарегистрировали в Новой Москве (Михайловское) и подмосковном Долгопрудном, где выпало 12 миллиметров осадков.

«Нужно отметить, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1989 года, когда метеорологи тоже зафиксировали 9,9 мм.», - добавил специалист.

Напомним, ранее Тишковец заявлял, что в Москве 13 декабря пройдет снегопад, какой бывает раз в десять лет. По его словам, снег, начавшись днем 13 декабря, максимально усилится в вечерний час пик и после полуночи.