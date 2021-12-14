Блинкен заявил, что США до конца 2022 года пожертвуют миру более 1,2 млрд доз вакцин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон до конца следующего года собирается безвозмездно пожертвовать другим странам более 1,2 миллиарда доз вакцин от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«К концу следующего года мы пожертвуем миру более 1,2 миллиарда доз вакцины», - заявил глава американской дипломатии в ходе своего визита в Джакарту.

Блинкен отметил, что из 300 миллионов доз «безопасных вакцин», которые США уже пожертвовали миру, около трети была направлена в страны Индо-Тихоокеанского региона.

«Мы также уже пожертвовали свыше 2,8 миллиарда долларов в виде дополнительной помощи региону для спасения жизней», - заявил госсекретарь США, уточнив, что данная сумма включает 77 миллионов помощи Индонезии для закупки средств индивидуальной защиты и медицинского кислорода для медицинских учреждений.

Напомним, ранее президент США Джо Байден на фоне новостей о новом штамме COVID-19 заявил, что пандемия не закончится, пока прививки от коронавируса не начнут делать по всему миру, призвав снять ограничения на интеллектуальную собственность с данных вакцин.