Глава ВОЗ полагает, что после пандемии мир столкнется с более сложными проблемами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После окончания пандемии коронавирусной инфекции человечество столкнется с более серьезными, чем прежде, среди которых вызовы, связанные с бедностью, неравенством, голодом, болезнями, а также изменением климата. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвав страны мира «содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты».

«Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезнями, изменением климата и другими», - заявил глава ВОЗ в ходе своего выступления на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья.

По словам Гебрейесуса, опыт пандемия продемонстрировал, что если здоровье подвергается риску, «то риску подвергается все», поэтому нужно обратить внимание на «фундаментальное изменение» восприятия ценности здоровья.

Глава ВОЗ также призвал относиться к здравоохранению как к инвестиции в общее будущее человечества, а в центре усилий стран мира поставить «достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения», что он назвал «краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности».

Напомним, ранее Гебрейесус призвал бороться за равный доступ всех стран к вакцинам, отметив, что 20 государств обладают 80 процентами вакцин.