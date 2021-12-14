Bild: Меркель наотрез отказала Зеленскому в поставках оружия Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО.

Как передает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники, в мае текущего года Германия использовала свое право вето для того, чтобы заблокировать поставки уже оплаченных Украиной американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей.

При этом правительство Меркель, как передает источник издания, вынудило Нидерланды поддержать такое решение, чтобы не было впечатления, «что оно было единственным противником продажи».

Как передает таблоид, в августе президент Украины Владимир Зеленский лично просил Меркель во время ее визита в Киев снять данное, но та, по словам одного из присутствовавших на встрече источника, «ледяным голосом» сказала, что это «исключено».

Издание сообщает, что Германия все же сняла вето на передачу Украине антидроновых ружей только в конце ноября, при этом поставки американских винтовок все еще заблокированы.

Напомним, накануне глава Министерства обороны Алексей Резников заявил, что руководство Германии заблокировало поставку вооружения в страну через НАТО. По его словам, в ноябре Берлин запретил Киеву закупку противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.