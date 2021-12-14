Тимошенко сообщила, что Украина впервые заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина впервые за годы независимости заняла последнее место в Европе по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения. Такое заявление сделала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения», - заявила депутат в ходе выступления в Верховной раде, отметив, что это означает, что Украина «уже за Молдавией по ВВП на душу населения».

Тимошенко также обратила внимание, что искусственно созданный на Украине энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции, которая, по ее мнению, непосильна для граждан страны.

«На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», - отметила политик.

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что зависимость Киева от поставок угля и газа из России и Белоруссии поставили Украину на колени